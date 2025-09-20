ಚುರುಮುರಿ: ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೇಯ್ನ್!

<p>‘ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬುರುಡೆಗಳಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾವು… ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೂಟುಗಳೇ ಸಿಗಲಾರವು…’ ಬೆಳಗಿನ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ತಿಂಗಳೇಶ, ಹೆಂಡತಿಯೆದುರು ಗೊಣಗಿದ.</p>.<p>‘ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದ್ದದ್ದೇ ಗೋಳು. ನಿನ್ನೆ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಿರಿ?’</p>.<p>‘ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ್ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ? ಆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನು ಕೇಳಿನೋಡು’.</p>.<p>‘ನಾನೇನೋ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬಚ್ಚಿಡಲು ಅವೇನು ಕಡತಗಳಾ? ನಾನೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಾ?’ ಮಗನೂ ಬಿಸಿಯಾದ.</p>.<p>‘ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇಕೆ ಒಳಜಗಳ? ಒಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿದರೆ ಆಯ್ತು, ಬೂಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ’.</p>.<p>‘ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಶೋಧನೆಯೇ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಕಾಡು ಪತ್ತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೂಟು ಹುಡುಕಲು ಹೊಸ ಎಸ್ಐಟಿ. ಸರಿಹೋಯ್ತು... ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯೋ ಸುದ್ದಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿಯೋ ಸುಗ್ಗಿ!’.</p>.<p>‘ಊರ ಉಸಾಬರಿಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿಯಿತು. ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೇನೂ ಯೋಚಿಸಿ’.</p>.<p>‘ನಿನಗೇನಮ್ಮಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ? ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಸೀರೆ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ, ಗೌರಿಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನ, ಊರುಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೈತುಂಬಾ ಬಳೆ... ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?’</p>.<p>‘ಅದೆಲ್ಲಾ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ…?’</p>.<p>‘ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ... ನಿನಗ್ಯಾಕೇ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೇಯ್ನು…?’ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ತಿಂಗಳೇಶ ಉತ್ತೇಜಿತನಾದ!</p>.<p>‘ನಿನ್ನೆ ಮಂಡೆನೋವು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಈ ಪೇಯ್ನು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೇ ಬರೋದಂತೆ. ಅದೇನೇನೋ ವಿವರಿಸಿದರು, ನನಗೇನೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ಅವನ್ಯಾರೋ ಪ್ರಣಯಾಂತಕ ಡಾಕ್ಟರು ಇರಬೇಕು’.</p>.<p>‘ಅಪ್ಪಾ... ನೀನೇನೂ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಡ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಕೀಲುಗಳ ರುಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇಯ್ನ್’ ಎಂದು ಅಪ್ಪನ ಉತ್ಸಾಹ ಠುಸ್ಸೆನಿಸಿದ ಮಗ! </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>