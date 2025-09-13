ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed discussion
ADVERTISEMENT

ಚರ್ಚೆ | ಮತ ಪತ್ರ ಬಳಕೆ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ

ಇಮ್ರಾನ್‌ ಪ್ರತಾಪ್‌ಗಡಿ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:13 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತ ಪತ್ರ ಬಳಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯೇ?
ballot paperElection CommisisionEVMLocal Bodies Election

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT