ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed editorial
ADVERTISEMENT

ಸಂಪಾದಕೀಯ | ‘ಎಐ’ಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಯಾಮ: ಭಾರತದ ಆಶಯ ಅನುಸರಣೀಯ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
‘ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಶೃಂಗಸಭೆ’ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವಂತಿದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ದೊರಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
EditorialArtificial Inteligence
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT