ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಆಯೋಗದಿಂದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ; ರಾಜ್ಯವೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡ ದಂಡನೆ

ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಗೇಡಿತನವೇ ಕಾರಣ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸದಿರುವುದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ.
