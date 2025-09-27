ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಅತಿಥಿ’ಗಳು; ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ

ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಡಿದಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಸರ್ಕಾರದ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.
guest lecturersEditorialUGCappointments

