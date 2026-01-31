ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಮುಡಾ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಿರಾಳ; ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಳಂಕ ಉಳಿದೇ ಇದೆ

ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 0:14 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 0:14 IST
ಮುಡಾ ಹಗರಣದ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದೇ ಇವೆ.
