ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲೋಪದ ದ್ಯೋತಕ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅತಿಥಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಿಯೇ ಹೊರತು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಡೆಯಲ್ಲ.
