ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ– ಅಮೆರಿಕದ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಕೃತ್ಯ

us attacks venezuela ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ದಾಳಿ, ಆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೂ ಹೌದು.
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 23:35 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 23:35 IST
