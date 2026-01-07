ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಸಂಗತ: ಅಪಘಾತ ನಿಯಂತ್ರಣ– ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಮದ್ದು

ಸ್ಲೀಪರ್‌ ಬಸ್‌ಗಳು ಮೃತ್ಯುವಾಹನಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ, ಜೀವಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣ.
ಡಾ.ಪದ್ಮಿನಿ ನಾಗರಾಜು
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 23:36 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 23:36 IST
