ಸಂಗತ: ಅಪಘಾತ ನಿಯಂತ್ರಣ– ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಮದ್ದು

ದೂರದೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬೆಳಗಿನ ಬಸ್ಗಳ ಬದಲು, ರಾತ್ರಿಯ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟಾಗ ಊರು ಸೇರಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು 1966ರಲ್ಲಿ, 'ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ'ದಿಂದ. ಆ ಬಸ್, ಎರಡು ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ 'ರೋಡ್ ಟ್ರೈನ್' ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಳಗಿದ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ
ಇಬ್ಬರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಬಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿವೆ; ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ಬಸ್ಗಳು ಪ್ರಯಾ
ಣಿಕರಿಗೆ ರಗ್ಗು, ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಹಾಗೂ 'ನಂದಿನಿ' ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಾಗೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತವಲ್ಲದ ಬಸ್
ಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಹಿತಕರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಹಿತಕರವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಬಗ್ಗೆಖಾಸಗಿಯವರಿಗಾಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರ
ಕ್ಕಾಗಲಿ ಇರುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುತ್ತವೆ. ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಅಹಿತಕರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸುತ್ತಿಗೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಸ್ಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಮನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಲಗೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುವೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ತಂದು ಲಗೇಜ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಲು ಬಂದಾಗ ಚಾಲಕ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ. ಆಗ ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವೆಯೋ ನೋಡುವೆ ಎಂದು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ. ಉಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಚಾಲಕನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಚಾಲಕ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ಚಾಲಕರೂ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆರೇಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಚಾಲಕರು ಚಿರನಿದ್ದೆಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಟೀ–ಕಾಫಿ ಕ