ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed opinion
ADVERTISEMENT

ಸಂಗತ: ಜನಮನದ ರಾಮನ ಮಸುಕಾಗಿಸಬಹುದೆ?

ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗಾಸಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಅವು ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಡಾ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:18 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Ramabt lalitha naik

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT