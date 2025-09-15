ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ | ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ...: ಲೇಖಕ: ಸಚಿವ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಲೇಖನ

‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನ’ (ಸೆ. 15) ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ; ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಿ.
ಡಾ. ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಲೇಖಕ: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ
PoliticsHC MahadevappaDemocracy

