ಮರ್ಯಾದೆ ಹತ್ಯೆ: ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಬೇಕು

ಜಾತಿಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರುಳಕುಡಿಯನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವ ಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ. ಈ ಕೊಳಕು ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿಕ್ಕಬೇಕು.
ಮಂಜುಶ್ರೀ ಎಂ.ಕಡಕೋಳ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:53 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:53 IST
