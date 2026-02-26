ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed opinion

ಸಂಗತ: ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನವಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ?

ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವವರು ‘ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ’ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಎನ್ನಬಾರದು.
ಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SandalwoodCinemarajkumarSangatasangata story

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT