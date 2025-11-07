ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಸಾಪ, ಕನ್ನಡಶಾಲೆ: ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ...

ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ‘ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ’ ಕವಿತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಕಾಯಕಲ್ಪದ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತಿದೆ.
ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:33 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:33 IST
