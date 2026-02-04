ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂಗತ: ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದತ್ತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡಿಗೆ

ಕೃಪಾ ಎಂ.ಎಂ.
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:59 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:59 IST
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಬದಲು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ.
ಲೇಖಕಿ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರು
