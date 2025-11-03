ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed opinion
ADVERTISEMENT

ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ!

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪಕ್ವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಹುಲಿ ಮರಿಗಳ ಸಾವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:28 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Tigersangatha

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT