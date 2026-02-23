ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂಗತ | ರಾವುಳೆರ: ಹೆಣ್ಣು ಹೀಗಳೆವವರಿಗೆ ಮಾದರಿ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯವೊಂದು ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪುಷ್ಪಜ ಯರವ ರಂಗ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
