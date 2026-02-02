ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂಗತ: ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಂಗಿನ ಅರಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ

ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು.
