ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸಂಗತ | ಷಡ್ಯಂತ್ರ: ಯಾರಿಂದ? ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ?

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿರುವ ಪದ ‘ಷಡ್ಯಂತ್ರ’. ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಸತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವೇ ನಡೆದಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಿದೆ.
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಡ್ಡು
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 20:43 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 20:43 IST
