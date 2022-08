ಸಿಗದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌:  2 ವರ್ಷದ ತಮ್ಮನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಡೆದ 10ರ ಬಾಲಕ 

ಬಾಗ್‌ಪತ್‌ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ತಮ್ಮನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಬಾಲಕ ಸಾಗರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ದೇಹ ಹೊತ್ತು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಂದೆ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.

Ambulance not received Father got tired then 10 years old son got dead body. The picture of the innocent child wandering about by the corpse of a 2 Year-old brother in UP's Baghpat district is a stigma on the Govet and the system @BagpatDm @myogiadityanath pic.twitter.com/1QNMTMSRpO

— Komal karanwal (@Komalkaranwal_) August 28, 2022