25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಬೈಕ್‌ ಅಪಘಾತ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾವು

<h3>ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾವು</h3>.<p>ಮೈಸೂರು, ಜ. 30– ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪಿದ ಬುಲೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕೊಂದು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಬ್ಬರು ಸತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ಸಂಶೋಧನಾಲಯದ (ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ)ಮುಂಭಾಗ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ರಘುನಂದನ್ (22) ಹಾಗೂ ಅವಿನಾಶ್ ಆರ್. ಚಂದ್ರ (22) ಮೃತಪಟ್ಟವರು.</p>.<p>ಮೃತರಾದ ರಘುನಂದನ್ ಹಾಸನ ಬಳಿಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ನಿವಾಸಿ ಬಿ.ಎನ್. ಸುಬ್ಬೇಗೌಡರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸತ್ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವಿನಾಶ್ ಆರ್. ಚಂದ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬದವರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>