75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಮೇದಪ್ಪನವರಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಯತ್ನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆ. 8–</strong> ಜನವರಿ 29ನೆಯ ತಾರೀಖು ಸಂಜೆ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪಿ. ಮೇದಪ್ಪ</p>.<p>ಅವರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮನೆಯ ಸೇವಕರನ್ನು ಒಳಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಮೇದಪ್ಪನವರಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿರುವ ಹೇಡಿತನದ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದು ನಡೆಯಿತೆಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಕಡೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ಕರಾಳ ವಿಷವು ‘ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್’ ಎಂದೂ, ಈ ವಿಷವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತಹದ್ದಲ್ಲವೆಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೇದಪ್ಪನವರು ಕುಡಿಯಲಿದ್ದ ‘ಟೀ’ಯಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದೂ, ಈ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಅವರು ಪಾರಾದುದು ದೈವವಶವೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>