<h3><strong>ಲತಾ, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ 'ಭಾರತರತ್ನ'</strong></h3>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 25– 'ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯೇ' ಎಂದು 'ಭಾರತರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಶಹನಾಯಿ ವಾದಕ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ (86) ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅತೀವ ಹರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಹನಾಯಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಖಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>