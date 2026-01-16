75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕೇಂದ್ರ ಚಲಚ್ಚಿತ್ರ ದೋಷ ವಿಮರ್ಶಕ ಬೋರ್ಡ್‌ ಆರಂಭ

<h2>489,210 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರುಗಳು ಸೇನಾ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ</h2>.<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಜ. 15–</strong> ಅಮೆರಿಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರೂಮನ್ನರು 71,594 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರುಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಮಂಡಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಸೈನ್ಯಬಲವನ್ನು 41,421 ದಶಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳವರ ಸೇನಾಬಲ ವರ್ಧನಕ್ಕೆ 7,112 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>.<h2>ಕೇಂದ್ರ ಚಲಚ್ಚಿತ್ರ ದೋಷ ವಿಮರ್ಶಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆರಂಭ</h2>.<p><strong>ಮುಂಬೈ, ಜ. 15–</strong> ಕೇಂದ್ರ ಚಲಚ್ಚಿತ್ರ ದೋಷ ವಿಮರ್ಶಕ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದು ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇತ್ತ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಚಲಚ್ಚಿತ್ರ ದೋಷ ವಿಮರ್ಶಕ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದಿನಿಂದ ರದ್ದಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>