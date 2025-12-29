75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಪಕ್ಷದ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೇಳುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ

<p><strong>ಪಕ್ಷದ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೇಳುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ. 28– ಶಾಸನಸಭೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ನಾಯಕರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಇತ್ಯರ್ಥದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>35 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ತಾವು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ವಾಪಸು ಪಡೆದರು. ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ, ಜನವರಿ 10 ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೇಳುವುದಾಗಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>