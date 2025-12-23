75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ‘ಬಣ್ಣ’ ನೋಡಿ... ಬಣ್ಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ...

<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ. 22– ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರು ಮತದಾನ ಮಾಡುವರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದೊರೆತಿರುವ ಪುಣ್ಯವಂತ ಪೌರರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಓಟಿನ ಚೀಟಿಗಳು; ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ಹಸುರು ಮತ್ತು ಬಿಳುಪು ಬಣ್ಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>