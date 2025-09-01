75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಮುಂಬಯಿ: ಮೂರು ಸಾವು 29 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಮುಂಬಯಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 31–</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಗಿರಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟವು, ಇಂದು ಹಿಂಸಾರೂಪ ತಳೆದಿದೆ.</p><p>ಹಿಂದೂ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಭಾ ನೇತೃತ್ವದಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 29 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ವಿಮಾನ ಪತನ: 55 ಸಾವು</strong></p><p><strong>ಕೈರೊ, ಆಗಸ್ಟ್ 31–</strong> ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ನಿಂದ ಕೈರೊಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ‘ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್’ ವಿಮಾನವು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 55 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಾನ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಐವರು ಪ್ರಜೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>