75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಬೆಲ್ಲದ ಪರಮಾವಧಿ ಬೆಲೆ 19 ರೂಪಾಯಿ

<h2>ಬೆಲ್ಲದ ಪರಮಾವಧಿ ಬೆಲೆ 19 ರೂಪಾಯಿ</h2>.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ. 1</strong>– ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದರ್ಜೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪರಮಾವಧಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು (ರೈಲ್ವೆ) ಮಣಕ್ಕೆ 19 ರೂ. ಎಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಹಾರ ಶಾಖಾ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಂ. ಮುನ್ಷಿ ಅವರು, ಇಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಬ್ಬಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1.10 ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮೇಲಿನ ಹತೋಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಆದರೆ, 1948–49ನೇ ಅಥವಾ 1949–50ನೇ ಸಾಲಿನ ತಯಾರಿಕೆಯ ಶೇ 107ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ರೂ. 28ರಿಂದ ರೂ. 29ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>