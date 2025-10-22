75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಅಣುವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಪರಾರಿ

<p><strong>ರೋಮ್, ಅ. 21–</strong> ಇಟಲಿಗೆ ವಿಹಾರಾರ್ಥ ಬಂದಿದ್ದ, ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಆದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಪ್ರಜೆತನವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಮಾಣು ಸಂಶೋಧನಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬ್ರೂನೋ ಪೊಂಟಿಕೊರೊ ಅವರು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪತ್ತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಂದೂ, ಪ್ರಾಯಶಃ ರಷ್ಯಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಬೇಕೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತಷ್ಟೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಪೋಲೆಂಡಿನ ರಹದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಿ<br>ಹೋದರೆಂದೂ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಹದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದುದರಿಂದ ಇಟಲಿಯ ಭದ್ರತಾ ಶಾಖೆಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮಾನವೇನೂ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಆದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗುಪ್ತಶಾಖೆಯವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>