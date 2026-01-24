75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ ಸ್ಫೋಟ: ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಮರಣ

<p><strong>ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ, ಜ.23–</strong> ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾದ ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತದಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿಬಂದ ಭಯಂಕರ ಮೃತ್ಯುಕಾರಕ ಶಿಲಾ ಪ್ರವಾಹವು ತನಗೆ ತಾನೇ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ರೌದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ 20 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ, ಮನೆ–ಮಠಗಳೆಲ್ಲ ಉರುಳಿ, ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೋರ್ಸ್ ಬಿಯಿ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೊತ್ತು ಹಡಗೊಂದು ತೆರಳಿದೆ. ಸತ್ತವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ, ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಹೊರತರಲು ಆಳುಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>