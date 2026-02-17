ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

<p>ಈಗಂತೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳದ್ದೇ ಅಬ್ಬರ. ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಹಸಿರು, ಕಪ್ಪು, ತಿಳಿನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. </p><p>ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ರಸಭರಿತವಾಗಿಯೂ, ರುಚಿಕರವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಾಗ, ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಳಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಚಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><h2><ins>ಉಪ್ಪು ನೀರು</ins></h2><p>ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗೊಂಚಲುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು, 1–2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಗೊಂಚಲನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ 5–10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ನಂತರ ತಿನ್ನಬಹುದು.</p><p>ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಕೊಳೆ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ.</p><h2><ins>ವಿನೆಗರ್ ಬಳಕೆ</ins></h2><p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೊಂಚಲುಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕೊಳೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಜತೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ನಂತರ ಹೊರತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿನೆಗರ್ ಅಂಶ ಹೋಗುವಂತೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಶುಚಿಯಾದ ಒಣಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ನೀರನ್ನು ಒಣಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ತಿನ್ನುವ 5 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಹೊರತೆಗೆದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೊಳೆದು ತಿನ್ನಿ.</p><h2><ins>ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡ, ಉಪ್ಪು</ins></h2><p>ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ 1 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡ (ಅಡುಗೆ ಸೋಡ), 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>