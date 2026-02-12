ಸಂತ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಯಾರು?: ಫೆ.14ರಂದೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಯಾಕೆ?

<blockquote>ಫೆಬ್ರುವರಿ 14ರಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ (Valentine's Day) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.</blockquote>. <p>ಸಂತ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ರೋಮನ್ ಪಾದ್ರಿ. ಫೆ.14ರಂದು ರಂದು ಇವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅವರು ಮರಣಹೊಂದಿದ ದಿನವನ್ನು (ಫೆ.14ರಂದು) ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<h2>ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್</h2>.<p>3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಸೈನಿಕರು ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದ. ಮದುವೆ ಸೈನಿಕರನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತ ನಂಬಿದ್ದ. ವಿವಾಹವಾಗದೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿ.ಶ. 270ರ ಫೆ.14ರಂದು ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಗೆ ಜೈಲರ್ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಅವಳಿಗಾಗಿ ‘ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‘ (From your Valentine) ಎಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು (ಫೆ.14) ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, 'ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ'ಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<h2>ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಡ್: </h2>.<p>ಸಂತ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಜೈಲರ್ ಮಗಳಾದ ಜೂಲಿಯಾಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಅದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್' ಎಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮನಿವೇದನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಫೆ.14ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು, ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಉಡುಗೊರೆ, ಕೈ ಬರಹದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾರೆ.</p> .ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ದಿನಕ್ಕೆ....<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>