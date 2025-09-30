ಕೋಮುಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ

<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು "ಸಾಂತ್ವನ ಯೋಜನೆ"ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.</p><p>ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳು ನಾಶವಾದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶೇ 50 ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಅರ್ಹತೆಗಳು</strong></p><p>ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರಬೇಕು.</p><p>ಅರ್ಜಿದಾರರು 18 – 55 ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು</p><p>ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯವು ₹8ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು</p><p>ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಂದ್ರ – ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಬಾರದು</p><p>ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಾರದು.</p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ</strong></p><p>ಹಂತ 1: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ <a href="https://kmdconline.karnataka.gov.in/Portal/login">https://kmdconline.karnataka.gov.in/Portal/login</a> ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.</p><p>ಹಂತ 2: ‘ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ‘ ಎಂಬ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಬಳಿಕ ‘ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ‘ ನಮೂದಿಸಿದ ಬಳಿಕ "ಸಲ್ಲಿಸು" ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ. </p><p>ಹಂತ 3: "ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ" ನಮೂದಿಸಿದ ಬಳಿಕ "ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ" ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ "ಮುಂದೆ" ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.</p><p>ಹಂತ 4: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಓಟಿಪಿ ಬರುತ್ತದೆ.</p><p>ಹಂತ 5: ಓಟಿಪಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಬಳಿಕ "ಮುಂದುವರಿಸಿ" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.</p><p>ಹಂತ 6: "ಸಿಖ್ಲಿಗರ್ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಕೇಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.</p><p>ಹಂತ 7: "ಮುಂದಿನದು" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ವಿಳಾಸದ ವಿವರವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ "ಮುಂದಿನದು" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.</p><p>ಹಂತ 8: ನಿಖರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.</p><p>ಹಂತ 9: "ಮುಂದುವರಿಸಿ" ಎಂಬ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದ ನಂತರ, "ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ" ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಅರ್ಜಿ ಐಡಿ ಪಡೆಯಿರಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>