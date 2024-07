ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಾಕಿ, ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ: ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಸಲಹೆ

𝗧𝗵𝗲 𝘂𝗻𝗳𝗼𝗿𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗙𝗮𝗿𝗲-𝗪𝗔𝗟𝗟! 🫡



The sacrifices, the commitment, the comeback 🏆



📽️ #TeamIndia Head Coach Rahul Dravid's emotional dressing room speech in Barbados 👌👌 #T20WorldCup pic.twitter.com/vVUMfTZWbc