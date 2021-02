IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಕರಿಯಾದ ಮೋರಿಸ್‌: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಚೆನ್ನೈ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಮೋರಿಸ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

33 ವರ್ಷದ ಮೋರಿಸ್‌ ಅವರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹ 75 ಲಕ್ಷ. ಆದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ₹ 16.25 ಕೋಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಕರಿಯಾದ ಆಟಗಾರ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್. ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ದೆಹಲಿ ಡೇರ್‌ಡೆವಿಲ್ಸ್) 2015 ರಲ್ಲಿ ₹ 16 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.

ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಮೋರಿಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು.

Base price - INR 75 Lac

Sold for - INR 16.25 Cr

