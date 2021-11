ದುಬೈ: ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ.

ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಎಡಗೈ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೆ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Devon Conway has been ruled out of the @T20WorldCup Final and following tour to India with a broken right hand. Conway sustained the injury when he struck his bat immediately after being dismissed in last night’s semi-final. More Info | https://t.co/LCMOTJqmqc #T20WorldCup pic.twitter.com/JIm9o6Rhxe

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆ, ಔಟ್ ಆದ ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಕಾನ್ವೆ, ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಕಾನ್ವೆ, ತಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಗುದ್ದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ತೆಗೆಸಿದಾಗ ಕೈಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾನ್ವೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಡ್ಡಿದ 167 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತುವಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದೆನಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ 46 ರನ್‌ಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸರಣಿಗೂ ಕಾನ್ವೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Heard about every actions = equal & opposite reaction..#DevonConway has given a demo here.. After getting out in the semi-final, he punched his own bat and later his scan came out as 'he has broken his hand'..Poor Conway! Get well soon #ENGvNZ #T20WorldCuppic.twitter.com/5ySz4bH6Lo

— Banajit Das / বনজিৎ দাস 😷🙏 (@bana111das) November 12, 2021