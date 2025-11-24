ಕೂಚ್‌ ಬಿಹಾರ್ ಟ್ರೋಫಿ: ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎಲೈಟ್ ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ 35 ರನ್ಗಳ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ 162 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ 197 ರನ್ ಹೊಡೆಯಿತು. ಆತಿಥೇಯರ ಪರ ಆದೇಶ ಅರಸ್ 179 ಎಸೆತಗಳ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಧ್ರುವ್ ಕೃಷ್ಣನ್ 38 ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಿನದಾಟದ ಕೊನೆಗೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. 34 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು</strong>: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: 162 ಮತ್ತು 27 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 69 (ವಾತ್ಸವ್ ಆರ್.ಗಾರ್ಗ್ 28, ಅರ್ಪಿತ್ ಸಿಂಗ್ 30); ಕರ್ನಾಟಕ: 76.2 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 197 (ಆದೇಶ್ ಡಿ ಅರಸ್ 61, ಧ್ರುವ್ ಕೃಷ್ಣನ್ 38, ಅಕ್ಷತ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ 28; ಅಕ್ಷಯ್ ಪಿ.ವಶಿಷ್ಟ್ 37ಕ್ಕೆ4, ನೌನಿಹಾಲ್ ಆರ್. 48ಕ್ಕೆ3).</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>