ಜಡೇಜ ತಲೆಗಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚೆಂಡು; ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಚಾಹಲ್ ಪೆಟ್ಟು!

ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ (ಪಿಟಿಐ): ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ತಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗೆ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಬೆವರಳಿಸಿದರು. ಕಂಕಷನ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜ ಬದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಂದ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಮನುಕಾ ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರಸಂಗವು ಭಾರತಕ್ಕೆ 11 ರನ್‌ಗಳ ಜಯದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿತು.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (51; 40ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ’ಡೆತ್ ಓವರ್‌‘ಗಳಲ್ಲಿ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಜಡೇಜ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 161 ರನ್‌ಗಳ ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 150 ರನ್‌ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

’ಬದಲೀ ಆಟಗಾರ‘ ಚಾಹಲ್ (25ಕ್ಕೆ3) ’ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ‘ ಗೌರವ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿ ತಂಗರಸು ನಟರಾಜನ್ (30ಕ್ಕೆ3) ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.

UPDATE: Ravindra Jadeja was hit on the helmet in the final over of the first innings of the first T20I.

Yuzvendra Chahal will take the field in the 2nd innings as a concussion substitute. Jadeja is currently being assessed by the BCCI Medical Team. #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/tdzZrHpA1H

— BCCI (@BCCI) December 4, 2020