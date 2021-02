ಚೆನ್ನೈ: ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ 429 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪಡೆ 32 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 82 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಡ್ಯಾನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ 26 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆರ್‌.ಅಶ್ವಿನ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಜೋ ರೂಟ್ ಔಟಾಗದೆ 15 ಹಾಗೂ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ 7 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೀಡಿರುವ 482 ರನ್‌ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದರು.

February 16, 2021