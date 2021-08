ಲೀಡ್ಸ್: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೃತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 432 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 354 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 423 ರನ್ ಎಂಬ ಸ್ಕೋರ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಆಂಗ್ಲರ ಪಡೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ರನ್ ಪೇರಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕ್ರೇಗ್ ಓವರ್ಟನ್ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದಿನ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ: ಸಿರಾಜ್

Our innings comes an end with a lead of 3️⃣5️⃣4️⃣ runs.

— England Cricket (@englandcricket) August 27, 2021