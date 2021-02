IND vs ENG: ಜೋ ರೂಟ್ 6.2-3-8-5: ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಸಾಧನೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜೋ ರೂಟ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

ಪರಿಣಾಮ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ 145 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಕೇವಲ 6.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ರನ್ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತ ಜೋ ರೂಟ್ ಜೀವನಶ್ರೇಷ್ಠ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೇಡನ್ ಓವರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಪಿಚ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕರ ಪೈಕಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬಿರುದಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

Best figures by an England captain in men's Test cricket:

7-80, Gubby Allen v India, The Oval, 1936

6-7, Arthur Gilligan v South Africa, Edgbaston, 1924

6-101, Bob Willis v India, Lord's, 1982

5-8, Joe Root v India, Ahmedabad, 2021

