IND vs ENG: 8 ರನ್ನಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ರೂಟ್; ಭಾರತ 145ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಜೋ ರೂಟ್ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ (8 ರನ್ನಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್) ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೃತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 145 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 33 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಅರೆಕಾಲಿಕ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ರೂಟ್ ಕೇವಲ 8 ರನ್ ತೆತ್ತು ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಭಾರತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

Outstanding start with the ball 👊

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಮೊಟೆರಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರು ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪೆರೇಡ್ ನಡೆಸಿದರು.

ಉಪನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (7) ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅರ್ಧಶಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (66) ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿಸಫಲರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಲೀಚ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು.

That's Tea on Day 2 of the third @Paytm #INDvENG #PinkBallTest!

England 112 all out#TeamIndia all out for 145 and secure a 33-run lead. @ImRo45 66

Joe Root 5/8

We shall be back for the second session of the Day shortly!

Scorecard 👉 https://t.co/9HjQB6TZyX pic.twitter.com/iuCl9bnJdF

— BCCI (@BCCI) February 25, 2021