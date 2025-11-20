ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

Ind vs SA | ಗುವಾಹಟಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಜ್ಜು: ವೇಗಿ ರಬಾಡ ಆಡ್ತಾರಾ?

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:29 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್
ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ: 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡುವವರು ಯಾರು?
ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ: 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡುವವರು ಯಾರು?
Team IndiaSouth africaTest cricketIndia vs South Africa

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT