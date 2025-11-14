IND A vs SA A ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಋತುರಾಜ್ ಶತಕದ ಸೊಬಗು

<p><strong>ರಾಜ್ಕೋಟ್</strong>: ಅಮೋಘ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ ಅವರ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ‘ಏಕದಿನ’ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿತು. </p>.<p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಡಿಯಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ (77 ರನ್), ಡೆಲೇನೊ ಪಾಟ್ಜೀಟರ್ (90 ರನ್) ಹಾಗೂ ಬಿಜಾರ್ನ್ ಫರ್ಟೀನ್ (59 ರನ್) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಬಲದಿಂದ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 285 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p><p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು 49.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 290 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಋತುರಾಜ್ (117; 129ಎ, 4X12) ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (39; 58ಎ, 4X2) ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ (37; 26ಎ) ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p><strong><ins>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು</ins></strong></p><p><strong>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ:</strong> 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ 285 (ಡಿಯಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ 77, ಡೆಲೇನೊ ಪಾಟ್ಜೀಟರ್ 90, ಬಿಜಾರ್ನ್ ಫರ್ಟೀನ್ 59, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 59ಕ್ಕೆ2, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ 49ಕ್ಕೆ2<strong>)</strong></p><p><strong>ಭಾರತ ಎ:</strong> 49.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ290 (ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ 117, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 31, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 39, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 37, ನಿಶಾಂತ್ ಸಂಧು ಔಟಾಗದೇ 29, ಟಿಯಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ವುರೆನ್ 64ಕ್ಕೆ2, ಬಿಜಾರ್ನ್ ಫರ್ಟಿನ್ 50ಕ್ಕೆ2, ಒಟೆನಿಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಮನ್ 51ಕ್ಕೆ2)</p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ:</strong> ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ.</p><p><strong>ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ</strong>: ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>