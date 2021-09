ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜಯದ ಓಟಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ತಡೆ

ಮಕಾಯ್‌, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ:ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಾದ ಯಾಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ (64) ಮತ್ತು ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (56) ಅವರ ಅಮೋಘ ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಜೂಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ (37ಕ್ಕೆ3) ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರಿನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್‌ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ 26 ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಜೇಯ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿತು. ಆದರೆ ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯನ್ನು 2–1ರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ 265 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ.

