<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ:</strong> ಭಾರತ ತಂಡ, ಅಂಧ ಮಹಿಳಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಪಿ.ಸರವಣಮುತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 109 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಆರು ಮಂದಿ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಬಸಂತಿ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿದರು. ಕೆ.ಕರುಣಾ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತ 11.5 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 112 ರನ್ ಬಾರಿಸಿತು.</p>