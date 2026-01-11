IND vs NZ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆದಿತ್ಯ ಅಶೋಕ್‌

<p><strong>ವಡೋದರ:</strong> ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಆದಿತ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 23 ವರ್ಷದ ಆದಿತ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಡುವ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆದಿತ್ಯ ಅಶೋಕ್, 2002ರ ಸೆ.5ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ, ಕುಟುಂಬವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಅಕ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿದೆ.</p><p>2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯ ಅಶೋಕ್, 2023ರಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ–20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಪಡೆದಿದ್ದರು. </p><p>2023ರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನ ಗಾಯದಿಂದ 10 ತಿಂಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯ ಅಶೋಕ್, 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. </p><p>ಬಲಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿರುವ ಆದಿತ್ಯ ಅಶೋಕ್, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಟಿ–20 ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಆಡಿದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು: </strong></p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಇಶ್ ಸೋಧಿ, ಜೀತನ್ ಪಟೇಲ್, ದೀಪಕ್ ಪಟೇಲ್, ಅಜಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.IND vs NZ | ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>