100 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಲು ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಫಲ!

ನವಿ ಮುಂಬೈ: 'ರನ್ ಮೆಶಿನ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 100 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಕಳೆದ 17 ಟೆಸ್ಟ್, 21 ಏಕದಿನ, 25 ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಹಾಗೂ 37 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ತಜ್ಞ ಮಜರ್ ಅರ್ಷದ್ ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Virat Kohli has now gone 100 matches across all formats without a century - 17 Tests, 21 ODIs, 25 T20Is and 37 IPL games. #IPL2022

