ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನೂಯಿ: ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜೂಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 250 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜೂಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ಬುಧವಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಟಮ್ಮಿ ಬೊಮಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು.

Jhulan Goswami now has 250 wickets in ODIs 🙌

What a player!#CWC22 pic.twitter.com/0bLllvlUbg

— ICC (@ICC) March 16, 2022