<p><strong>ಸಿಡ್ನಿ:</strong> ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಇನ್ನೂ 'ಪುನಶ್ಚೇತನ'ದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪಯಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಟೋನಿ ಡೋಡ್ಮೇಡ್ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಥಾನ್ ಎಲಿಸ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಲಂಬೊ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊಲಂಬೊಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಡೋಡ್ಮೇಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲಂಬೊ ಮತ್ತು ಪೆಲ್ಲೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ 11ರಂದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿದ್ದು, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ರಿಜರ್ವ್ ಆಗಿರುವ ಸೀನ್ ಅಬಾಟ್ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಳಿದ್ದಾರೆ.</p>